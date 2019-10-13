بعد الغزو التركي على سوريا.. العراق تحت تهديد داعش وتحذيراتٌ من عودة آلاف المسلحين

2019/10/13 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حذّرت خلية الصقور الاستخبارية، من عودة أكثر من /3500/ عراقي منتمين إلى تنظيم داعش محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية إلى البلاد، بعد الغزو التركي على مناطق الكرد […]

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