الدفاع والبيشمركة تبحثان توحيد العمل العسكري للقضاء على الإرهاب

2019/10/13 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الأحد، مع وزير البيشمركة شورش اسماعيل إدامة توحيد العمل العسكري للقضاء على الخلايا الإرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان" الشمري استقبل في مقر الوزارة اليوم، وزير البيشمركة، وجرى خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود الامنية والعسكرية والاستخبارية من اجل بسط الاستقرار في جميع ربوع العراق، وادامة توحيد العمل العسكري من اجل القضاء على الخلايا الارهابية بشكل تام".

وأكد الشمري خلال اللقاء، أن "دماء ابطال القوات الامنية بجميع صنوفها ومن ضمنها قوات البيشمركة عندما توحدت وسالت على ارض العراق هي من رسمت لوحة النصر الغالي على الارهابيين".

وأشار إلى "ضرورة الحفاظ على هذه التضحيات واعطائها كامل حقوقها"، موضحاً "اننا نتعامل مع افراد البيشمركة كمنظمة امنية في الجيش العراقي واننا حريصون على ان تصل اليهم جميع حقوقهم ومستحقاتهم لانهم جزء من صناعة النصر".

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