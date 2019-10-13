تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في بعقوبة

2019/10/13 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الأحد، عن تحرير مواطن مختطف في مدينة بعقوبة.

وقال العبادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة تتكون من ثلاثة اشخاص يستقلون عجلة اختطفوا مواطنا وسط مدينة بعقوبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق امني من قبل فوج طوارئ ديالى الرابع".

وأضاف أنه "تم نصب كمين محكم لهم وتم تحرير المواطن المختطف وإلقاء القبض على العصابة الخاطفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأوضح العبادي، أن "يقظة القوات الأمنية أحبطت محاولة عملية الخطف وكذلك دور المواطن الذي أصبح جزء لا يتجزأ من العملية الأمنية"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية ستبقى العين الساهرة لأمن وراحة المواطن".

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