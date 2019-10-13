2019/10/13 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 31 من عناصرها في المعارك مع القوات التركية والقوات الحليفة لها، في عدة مناطق شمال سوريا منذ أمس.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن المعارك وقعت في رأس العين وعامودا وقامشلو وديريك والحسكة وكوباني وتل أبيض.

وذكر بيان "قسد" أنه "في هذه الاشتباكات ارتقى 31 من مقاتلينا شهداء فيما أصيب 46 بجراح، و كذلك قتل الإرهابيون 6 مدنيين بدم بارد بينهم الشهيدة هفرين خلف".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، قتلها لـ75 جنديا تركيا وتدمير 7 دبابات في رأس العين، وجاء وفقا لوكالة الفرات التابعة لها.

وبحسب الوكالة جرح أيضاً 19 جندياً تركياً خلال الهجمات.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).