2019/10/13 | 15:14

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حزب الدعوة يطالب أنقرة بإنهاء اجتياح الأراضي السورية

يتبع.



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بغداد اليوم- البصرة

كشفت رئيسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة البصرة، بشرى المحمداوي، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، عن خضوع برنامج الرعاية الاجتماعية والمنح المالية للعاطلين عن العمل لسيطرة ونفوذ أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية في ال

بغداد اليوم- بغداد

رأى رئيس كتلة ائتلاف الرافدين، يونادم كنا، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، ضرورة إصلاح مسار العملية السياسية بدلاً من إسقاط للحكومة باستخدام مصطلح "الشلع قلع".

وقال كنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "استمرار التظاه

بغداد اليوم-ذي قار

صادق محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، الأحد، على إقالة قائممقام الدواية، فليح حسن ورد.





وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، أن الاخير "صادق على إقالة قائممقام قضاء الدواية، فليح حسن ورد، من منصبه بعد تصويت مجلس القضاء على قرا

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