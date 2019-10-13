الإدارة الذاتية: هروب المئات من عناصر داعش ومؤيديهم من مخيم عين عيسى

2019/10/13 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر في الإدارة الذاتية، بالمناطق الكردية شمال شرقي سوريا، هروب المئات من أفراد عائلات مسلحي تنظيم داعش، من إحدى مخيمات الاحتجاز.

وأكدت المصادر، ان أكثر من سبعمئة وخمسة وثمانين شخصا، من محتجزي عائلات عناصر داعش الاجانب ومؤيدي التنظيم، تمكنوا من الفرار من مخيم عين عيسى، بعد تعرض المخيم الى قصف من قبل الطائرات الحربية التركية، وقيام مسلحي تنظيمات مؤيدة لتركيا، بمهاجمة الحراس المكلفين بحماية المخيم، وفتح ابوابه امام المحتجزين.

ومن الجدير بالذكر ان قوات سوريا الديمقراطية، تحتجز نحو سبعين ألفا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، معظمهم من الأجانب وعائلاتهم، في مخيم الهول وعدد من المخيمات الأخرى.

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