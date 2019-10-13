البارزاني والجربا يبحثان الأوضاع الراهنة وتداعيات الهجوم التركي على شمال سوريا

2019/10/13 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، على ضرورة حل النزاعات في المنطقة، عبر الطرق السلمية.

وبحث البارزاني مع رئيس تيار الغد السوري أحمد عاصي الجربا، خلال استقباله إياه في أربيل، آخر مستجدات الاوضاع في سوريا، وتداعيات العملية العسكرية التركية، في مناطق شمال شرقي سوريا، فيما أكد الجانبان أهمية نبذ العنف والحرب، والتوصل الى حلول عادلة، ورفض التغيير الديمغرافي في المنطقة.

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