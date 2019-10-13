مقتل وجرح 8 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة بريف حلب

2019/10/13 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قتل شخصان وأصيب ستة آخرون، اليوم الأحد، بانفجار سيارة في قرية عرب حسن بريف حلب.

وقال مصدر من الجيش السوري الحر، لوكالة سبوتنيك الاخبارية، "إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرين بانفجار سيارة بسبب عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق بقرية عرب حسن بريف حلب".

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