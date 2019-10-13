الصناعة تعلن تحقيق تقدم في تنفيذ خطتها وفق البرنامج الحكومي

2019/10/13 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، عن تقديم تقدم ملحوظ في تنفيذ خطتها بموجب البرنامج الحكومي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "وزارة الصناعة والمعادن تولي الاهتمام الكبير لاستكمال خطتها وفق البرنامج الحكومي وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذها لتحقيق نسب عالية خلال المدد المحددة".

وأضافت، أن "الوزارة انجزت سبعة مشاريع من اجمالي مشاريع الوزارة البالغ عددها ( 57) مشروع والتي تم تنفيذ عدد منها بأسلوب المشاركة وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997"، لافتاً إلى ان "عدد المشاريع التي استوفت مخططاتها للنصف الاول من العام الحالي بلغت (48) مشروع فيما حققت نسب انجاز عالية لمشروعين آخرين".

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