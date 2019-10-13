انتشار ظاهرة كتابة عبارات مسيئة على الجدران في الديوانية | تقرير

2019/10/13 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتاباتٌ عشوائية بدأت تشوه منظر الديوانية، إذ لا تخلو واجهة أو مجسر أو جدار بارز في المحافظة إلا وتشوهه عبارات غزل وشعر ومواعظ وغيرها… المختصون في علم الاجتماع يرونها تعبر عن حالة الفوضى التي يعيشها الشاب الذي يعاني البطالة، اضافة الى غياب الرادع القانوني.

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