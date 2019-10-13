النفط تكشف حقيقة اصدار أمر قبض بحق مدير عام سومو

2019/10/13 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة النفط ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشان اصدار مذكرة قبض بحق مدير عام شركة تسويق النفط (سومو) علاء الياسري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز انها تستغرب من "صدور مثل هذه التصريحات غير الدقيقة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة عبر وسائل الاعلام، ولا تعدو الا ان تكون معلومات يحاول البعض فيها ارباك عجلة التطور والنمو الاقتصادي في البلاد واستهداف لعمل الوزارة والمسؤولين فيها" .

وتؤكد الوزارة انها تحتفظ بحقها القانوني في رفع دعوة قضائية ضد "الجهات التي تروج لمثل هذه التصريحات والجهات التي تطلقها لتنال جزاءها العادل من القضاء العراقي" .

وتهيب الوزارة بوسائل الاعلام توخي الدقة في نشر المعلومات وضرورة استقاءها من مصادرها الرسمية عملا بمبدأ الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات وتداولها.

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