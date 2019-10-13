بعد ضجة محمد صلاح والعارضة البرازيلية.. مغردون يقارنون صورها مع رونالدو: عرّاها

2019/10/13 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الصور التي نشرها اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع عارضة أزياء برازيلية على غلاف مجلة GQ تتصدر المواضيع التي يتناولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.وبعد توجيه انتقادات للاعب المصري ذهب مغردون للاستشهاد بغلاف سابق للمجلة جمع اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو مع العارضة البرازيلية ذاتها، في صور شبه عارية على […]

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