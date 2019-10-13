الاعرجي يدعو لتسليم التحقيق بجرائم القتل التي شهدتها التظاهرات للقضاء

2019/10/13 | 15:45

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بغداد اليوم - متابعة

‏ دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الاحد، لتسليم التحقيق بجرائم القتل التي شهدتها التظاهرات للقضاء.

وقال الاعرجي في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، "كنّا نريد نتائجاً تكشفُ الحقائق، فيجب أن توكل التحقيقات عن جرائم القتل التي حصلت أثناء التظاهرات إلى السلطة القضائية حصراً".

بغداد اليوم _ بغداد

وثقت صورٌ أكواماً من معاملات المواطنين مرمية أمام مركز استلام استمارات منحة الطوارئ التي اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إطلاقها للعاطلين عن العمل، ضمن مبادرات "الاستجابة" لمطالب التظاهرات الأخيرة.

وتظهر الص

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد، ضرورة كشف حقائق الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية خلال التظاهرات.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، أن الاخير "استقبل اليوم الاحد 13- 10- 2019 ، في قصر السلام ببغ

بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، إن امتناع دول أوروبا عن بيع تركيا الأسلحة، لن يوقف العمليات العسكرية التي تجريها القوات التركية في سوريا، وذلك عقب إعلان كل من فرنسا، وألمانيا، إيقاف تصدير ا

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