الاعرجي يدعو الى احالة تحقيقات قتل المتظاهرين للسلطة القضائية حصراً

2019/10/13 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، الى احالة التحقيقات عن جرائم القتل التي حصلت أثناء التظاهرات إلى السلطة القضائية حصراً .

يتبع..

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