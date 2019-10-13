الديون المتراكمة على حكومة بابل المحلية تهدد بغلق الأبواب في وجه السياحة | تقرير

2019/10/13 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغلَقت مطاعم ومقاهي منتجع بابل والمدينة الأثرية أبوابها بوجه زائريها بسبب الديون المتراكمة على حكومة بابل المحلية التي تتنصل عن التزاماتها.

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