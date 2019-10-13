كاسياس يهنئ راموس بعد تربعه على عرش إسبانيا

2019/10/13 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هنأ الأسطورة الإسبانية إيكر كاسياس حارس نادي ريال مدريد السابق، زميله سيرجيو راموس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد تحطيم رقمه مع المنتخب الإسباني كأكثر اللاعبين مشاركة بقميص الماتادور.

واختار المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم روبرتو مورينو الدفع بالإسباني سيرجيو راموس في التشكيلة الأساسية لمواجهة النرويج مساء أمس السبت.و تحمل مباراة النرويج الرقم 168 دولياً لمدافع ريال مدريد مع منتخب بلاده متخطياً كاسياس الذي كان يمتلك 167 مباراة دولية مع كتيبة لاروخا، ليصبح أكثر لاعب تمثيلاً لمنتخب إسبانيا في المباريات بكافة المنافسات عبر التاريخ.وكتب إيكر كاسياس على حسابه بـ”تويتر” لتهنئة راموس قائلاً: “تهانينا لسيرجيو راموس على وصوله للمباراة رقم 168 مع منتخب إسبانيا، لقد أصبحت الأكثر عالمية ومشاركة مع فريقنا الوطني، دع الكثير يأتي!، عناق!”.ليرد سيرجيو راموس على تهنئة كاسياس بـ”تويتر”: “شكراً إيكر كاسياس، إنه لشرف لي أن أستقبل هذه الرسالة من أسطورة وصديق مثلك، عناق كبير”.انتهى

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