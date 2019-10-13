2019/10/13 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: اربعة الاف معمل معطل سيتم شموله بقروض تشغيلية بدون فوائد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: اربعة الاف معمل معطل سيتم شموله بقروض تشغيلية بدون فوائد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).