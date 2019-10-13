إسبر: الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي وتخلي مواقعها في كوباني وعين عيسى

2019/10/13 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، عن سحب بلاده ألف جندي من مناطق تمركزها في سوريا.

وأكد إسبر في تصريح، ان أوامر سحب القوات صدرت من قبل الرئيس دونالد ترمب، عقب المكالمة الهاتفية، التي اجراها مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، مبينا ان القوات الأميركية ستخلي مواقعها في عين عيسى وكوباني، وتتوجه خلال هذه المرحلة، الى المناطق الجنوبية البعيدة عن المواجهات، بين القوات الكردية والقوات التركية المشاركة بالعملية العسكرية.

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