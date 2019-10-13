ناحية برطلة تشهد إسدال الستار عن أضخم تمثال في الشرق الأوسط للسيّدة العذراء

2019/10/13 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت ناحية برطلة إسدال الستار عن أضخم تمثال للسيّدة مريم العذراء في كنيسة مار كوركيس ليلة السبت المصادف 12 تشرين الثاني عام 2019 وبمشاركة جماهيرية واسعة.بدأت مراسم الإحتفالية بكلمة للشماس إبراهيم للو حيث أشار فيها إلى عودة الحياة إلى ناحية برطلة وإعادة إعمار البيوت والكنائس التي دمّرها داعش …

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