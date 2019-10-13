قتيبة عبد الله: اصابتي كانت مع النفط واستغرب طلب ادارته وهذا ينم عن جهل وعدم معرفة ( لا صايرة ولا دايرة )

2019/10/13 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتيبةعبدالله:اصابتيكانتمعالنفطواستغربطلبادارتهوهذاينمعنجهلوعدممعرفة (لاصايرةولادايرة)

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