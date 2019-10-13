وزير العدل يوجه باتخاذ الاجراءات القانونية كافة لتثبيت موظفي ‏العقود على ملاك الوزارة

2019/10/13 | 16:16

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

قال رئيس المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر، الاحد (13 تشرين الأول 2019)، إن 400 موكب خدمي تشارك في خدمة زوار الاربعين داخل المحافظة بينها (40) موكباً لأبناء المكون السني.





وذكر طاهر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "ال

بغداد اليوم-النجف

أعلن مجلس محافظة النجف، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين (14 تشرين الاول 2019).

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمجلس النجف، أنه "بالنظر للزخم الحاصل في محافظة النجف الاشرف ومن اجل تقديم افضل الخدمات لزوار أربعي

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية العراقية، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، مجموعة قرارات جديدة، من بينها شراء طن الشلب "نوع عنبر"، من الفلاحين بمبلغ مليون دينار.

وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقته (بغداد اليوم)، أن &q

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