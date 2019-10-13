موقف العراق من “حرب الناقلات” والصراع الأميركي الإيراني | تقرير

2019/10/13 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محللون إن العراق يعتبر منطقة وساحة للصراع الامريكي الايراني، مؤكدين على أن الموقف العراقي الرسمي ينأى بالعراق الدخول في أحد محاور الصراع .

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