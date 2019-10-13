رانيا يوسف تتبع اسلوباً جديداً مع جمهورها

2019/10/13 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الفنانة رانيا يوسف التواصل مع متابعيها باتباع طريقة جديدة، فنشرت عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صورة لها وضعت عليها وسم (هاشتاغ) يقول: “اسأل رانيا”، وعلقت عليها كاتبة: “شاركونا بأسئلتكم عبر هاشتاغ #Askrania … سيتم الإجابة على الاسئله يوم الأحد المقبل، المشاركه في الهاشتاغ عبر الحسابات الرسمية الثلاث إنستغرام، تويتر، فيس بوك”.

وكانت رانيا يوسف حضرت مؤخراً عرض فيلمها “ليلة حب” في افتتاح مهرجان “أرهووس” للسينما العربية في الدنمارك، وشاركت متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”، صوراً أثناء تواجدها لحضور عرض فيلمها.

وتنتظر رانيا عرض مسلسلها “مملكة إبليس” خلال الفترة المقبلة، والذي تشاركها البطولة فيه غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي.

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