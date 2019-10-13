وزير العدل يوجه باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لتثبيت موظفي ‏العقود على ملاك الوزارة

2019/10/13 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العدل فاروق امين الشواني، اليوم الأحد، باتخاذ جيمع الاجراءات ‏القانونية بتثبيت موظفي العقود على ملاك الوزارة وتوزيع القوى ‏العاملة بما يكفل سد النقص الخاص بالملاكات الوظيفية للدوائر ‏العدلية.

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