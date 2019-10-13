2019/10/13 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الأنباء السورية: معلومات عن فرار عناصر تنظيم داعش الإرهابي من أحد السجون في بلدة عين عيسى بريف الرقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/13 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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