مدرب حراس: الطلبة مستهدف واتحاد الكرة يتعمد الإطاحة به

2019/10/13 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب حراس مرمى الطلبة السابق إبراهيم سالم، أن النادي مستهدف من قبل اتحاد الكرة العراقي.

وقال سالم في تصريح صحفي "لا شك أن الطلبة من أكبر الأندية المحلية ويفخر أي مدرب بالعمل فيه، ولا ينكر أحد جهدنا حيث عملنا منذ شهرين على تشكيل فريق جيد، وبدون أي مقابل مالي، وحتى عقودنا لا نعرف إن كانت قد فعلت أم لا بسبب مشكلة التراخيص".وتابع: "هناك خطة واضحة للإطاحة بالطلبة وإنزاله للدرجة الأولى بعد أن وفرت الإدارة جميع المستحقات المالية للاعبين الذين تقدموا بالشكاوى للاتحاد الآسيوي، لكن لم تكن هناك رغبة واضحة من الاتحاد في إنهاء الأزمة".وأشار إلى أنه أبلغ بأن الفريق هبط للدرجة الأولى، ولم يخض في بطولة الكأس أي مباراة على الرغم من أنها تشهد مشاركة فرق الدرجات الأدنى لكن القانون يطبق على الطلبة فقط. يشار إلى أن إبراهيم سالم سبق وأن عمل مع المدرب ثائر جسام الموسم الماضي مدربا لحراس مرمى نادي النجف.انتهى

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