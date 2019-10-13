صحة البصرة تعلن احصائيات الحوادث المرورية التي استقبلتها مستشفى القرنة في ايلول

2019/10/13 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاحد، عن احصائيات الحوادث المرورية التي استقبلتها طوارئ مستشفى القرنة العام خلال شهر ايلول فقط.

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الحوادث المرورية لشهر أيلول ٢٠١٩ التي استقبلت في طواريء مستشفى القرنة بلغت ٩٢ مصابا جراء حوادث مختلفه حيث كانت الاصابات للرجال ٦٦ و ٢٦ للنساء فيما بلغ عدد الأطفال المصابين ١٥ ١٠ ذكور ٥ اناث دون سن الرابعة عشرة سنه حيث تم تقديم الخدمات الطبية والصحية لهم".

واضاف اعلام الدائرة ان "حجم الوفيات في مستشفى القرنه جراء الحوادث المرورية بلغ رجلين اثنين وثلاثة اطفال خلال شهر ايلول فيما اجرت المستشفى كافة الاجراءات العلاجية للمصابين وحسب نوع وحجم الإصابة والمعالجة مع الإجراءات المصاحبة والرقوق الشعاعية وتم توثيقها في سجلات طوارئ المستشفى ، وبدورها دائرة صحة البصرة تدعو جميع السائقين في المحافظة الى الالتزام بالقواعد المرورية وذلك للحفاظ على ارواح المواطنين".

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