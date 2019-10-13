بوتين يتحدث عن مخالفة دولية أرتكبتها واشنطن في العراق ويكشف موقف موسكو حيال ذلك

2019/10/13 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشية زيارته إلى السعودية والإمارات، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحديث لقناة RT وقناتي العربية وسكاي نيوز، ركز فيه على طبيعة علاقة روسيا بدول العالم العربي وجيرانها ومواقفها الدولية.وفي مايلي النص الكامل للحديث: محمد الطميحي – العربية: أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا في سوتشي مع الرئيس فلاديمير بوتين.يشاركنا […]

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