فالفيردي يتلقى خبرا سارا في أسبوع الفيفا

2019/10/13 | 16:35

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فالفيردي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن خبر سار لفريق برشلونة، ومدربه الإسباني إرنستو فالفيردي، خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الظهير الأيسر جوردي ألبا بات جاهزًا تمامًا للمشاركة في المباريات بدءًا من الجولة المقبلة.

وأشارت إلى أن ألبا سيستعيد مكانه في التشكيل الأساسي للبارسا أمام إيبار، ضمن الجولة التاسعة من الليجا، بعد أن جلس في مباراة إشبيلية الأخيرة على مقاعد البدلاء.

وكان ألبا غاب عن المشاركة في آخر 5 مباريات لبرشلونة (4 مباريات بالليجا ومباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا).

وأوضحت “سبورت” أن عودة ألبا ستعيد الجدل حول مركز الظهير الأيمن ومن سيشارك أساسيًا سواء نيلسون سيميدو أو سيرجي روبرتو.

وسيوفر ذلك الخبر، عدة خيارات للإسباني إرنستو فالفيردي، للاستفادة من لاعبه المميز خلال المباريات المقبلة بالليجا وتحديدًا بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقررة 26 أكتوبر / تشرين أول الجاري.

المصدر: كووورة

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