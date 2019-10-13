مسؤول كوردي: علمنا من

2019/10/13 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد مسؤول استخباراتي كوردي لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تبلغ المقاتلين الكورد عن قرارها سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا.وذكر المسؤول الذي لم تكشف المجلة عن اسمه أن المقاتلين الكورد، وهم الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في هذه الحرب، علموا من "تويتر" عن قرار ترامب سحب القوات من منطقة العملية التركية في شرق الفرات وعدم التدخل في الصراع.وأكد المسؤول أن هذه الأنباء استدعت حالة من الصدمة لدى القيادة الكوردية، قائلا: "كان هذا مثل: ما هذه القذارة؟!".وأعلن ترامب عن قراره الأحد الماضي عقب اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ورأى فيه كثيرون خيانة للمقاتلين الكورد من قبل الإدارة الأمريكية.وأكدت "نيوزويك" أن قرار ترامب كان مفاجئا ليس لحلفاء واشنطن الإقليميين فحسب، بل ولكثير من المسؤولين المعنيين بالملف السوري في الولايات المتحدة.

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