2019/10/13 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

حلّقت طائرات مسيرة على علو منخفض فوق منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية الليلة الماضية، ما استدعى...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ظهور واختفاء مفاجئ لطائرات مسيرة فوق الضاحية الجنوبية ببيروت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ظهور واختفاء مفاجئ لطائرات مسيرة فوق الضاحية الجنوبية ببيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).