الرئيس برهم صالح: يجب محاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/13 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة محاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأكد صالح خلال استقباله وفد المجلس العراقي للسلم والتضامن، أن الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وضمن الحقوق والحريات المدنية لأبناء الشعب العراقي، لافتا الى أهمية كشف الحقائق أمام العراقيين، بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات، ووجوب إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين السلميين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحالات التي تخالف قانون حقوق الإنسان، وتعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية.

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