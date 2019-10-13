مصدر مطلع لواع: التعديل الوزاري سيشمل خمس وزارات

2019/10/13 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن تعديل مرتقب لخمس وزارات.

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