إدارة الزيارات في كربلاء المقدسة تنفي وجود أي قوة عسكرية أجنبية تحمي الزائرين

2019/10/13 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت إدارة الزيارات في كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، وجود أي قوة عسكرية أجنبية تحمي الزائرين.

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