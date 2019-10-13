غداً.. تحديد موقف صلاح من المشاركة ضد اليونايتد

2019/10/13 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد لاعبي ليفربول الإنجليزي للعودة مرة أخرى للتدريبات غداً الإثنين استعداداً لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم، بعد إجازة لمدة أسبوع بسبب التوقف الدولي الخاص بشهر تشرين الاول.

نقلت وسائل الإعلام الإنجليزية التحديثات والتطورات الأخيرة بشأن إصابة المصري محمد صلاح جناح ومهاجم ليفربول الإنجليزي.وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية خرج على إثرها من الملعب قبل دقائق من نهاية المباراة بسبب التدخل العنيف الذي قام به حمزة شودري على قدمه من الخلف وبدون كرة.وقالت صحيفة “الديلي ميل” الإنجليزية أن لاعبي نادي ليفربول الغير دوليين سيعودون إلى التدريبات صباح يوم غد الإثنين استعداداً لعودة الحياة للدوري الإنجليزي بعد نهاية التوقف الدولي.وأفادت الصحيفة الإنجليزية، أنه من المقرر معرفة موقف مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد غداً بعد عودته إلى مقر التدريبات ميلوود عقب انتهاء إجازته.ويستعد ليفربول عقب التوقف الدولي مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الأخير مسرح الأحلام تحديداً يوم العشرون من شهر تشرين الاول الجاري.انتهى

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