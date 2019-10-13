رئيس الجمهورية يدعو الى اطلاق صراح الموقوفين من المتظاهرين

2019/10/13 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الى اطلاق صراح الموقوفين من المتظاهرين السلمين.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الاحد، وفد المجلس العراقي للسلم والتضامن برئاسة علي الرفيعي.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" صالح اكد خلال اللقاء أن الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وضمن الحقوق والحريات المدنية لأبناء الشعب العراقي".



وأشار رئيس الجمهورية الى" ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، وكشف الحقائق أمام العراقيين في الأحداث التي رافقت التظاهرات، ووجوب إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين السلميين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحالات التي تخالف قانون حقوق الإنسان وتعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية".انتهى

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