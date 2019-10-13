المحمداوي يوجه سؤالا برلمانيا بشأن الإيرادات الكلية لهيئة استثمار أموال الوقف الشيعي

2019/10/13 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، اليوم الاحد، سؤالا برلمانيا الى رئيس ديوان الوقف الشيعي للاجابة عنه كتابيا بشأن الإيرادات الكلية لهيئة وإدارة استثمار أموال الوقف الشيعي منذ تأسيسها ولغاية العام ٢٠١٨.

وقال المحمداوي في بيان صحافي، تلقته "الغد برس"، انه "وجهنا اليوم سؤالا برلمانيا الى رئيس ديوان الوقف الشيعي بخصوص بعض الاستفسارات عن هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي وذلك للاجابة عنه كتابيا".

وتابع "تضمنت الاستفسارات السؤال عن مبلغ الإيراد الكلي لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي منذ تأسيسها ولغاية العام ٢٠١٨ و السؤال عن الحاسبات الختامية الخاصة بهذه الهيئة للأعوام من ٢٠٠٨ ولغاية ٢٠١٨ والتي توجبها أحكام المادة (سادسا/و) من قانون الهيئة رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ المعدل ".

واضاف "كما تم السؤال عن هل تم تشكيل مجلس إدارة للهيئة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، و تزويدنا بنسخ من أوامر تشكيل هذا المجلس ".

واشار المحمداوي في سؤاله البرلماني إلى "الاستفسار عن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تعيين رئيس هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي وفق أحكام المادة (خامسا/أ) من القانون".

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