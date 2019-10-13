الحشود المليونية تتوجه لكربلاء لتأدية الزيارة الأربعينية | تقرير

2019/10/13 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتزايد يوما بعد آخر حركة الزوار الوافدين الى مدينة كربلاء المقدسة مشيا على الاقدام من داخل وخارج البلاد، لتأدية مراسيم الزيارة الاربعينية، ومعها بدأت جمعية الهلال الاحمر الخطط الخدمية والصحية حيز التنفيذ، حيث بدأت الجمعية بتقديم خدماتها للزوار.

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