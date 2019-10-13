وفاة ايقونة محاربة السرطان “مريم” بعد صراع مع المرض في احدى المستشفيات اللبنانية

2019/10/13 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق توفيت ايقونة محاربة السرطان في العراق “مريم” بعد صراع مع المرض بعد تلقيها اخر جرعة كيمياوي في احدى المستشفيات اللبنانية.واضطرت مريم اضطرت الى المغادرة لتلقي العلاج في لبنان لعدم توفر علاجها في العراق قبل نحو شهر.

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