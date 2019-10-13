عبد المهدي يضيف حقيبتين إلى قائمة التعديل الوزاري.. هكذا سيختار المرشحين

2019/10/13 | 17:18

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن نية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تقديم قائمة جديدة للتعديلات الوزا...





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