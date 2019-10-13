نائب يكشف عن جهود لتوريط العراق بصراعات خارج حدوده ويقدم دليلا بذلك!

2019/10/13 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب محمد الكربولي، إن هناك جهودا لتوريط العراق بصراعات تجري خارج حدوده وحادثة انفجار مفخخة في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار ليست بعيدة عن ذلك.وذكر الكربولي في تغريدة له، “نعلم جيدا ان هناك جهود حثيثة لتوريط العراق بصراعات تجري خارج حدوده لإعادته الى المربع الاول و حادثة السيارة المفخخة في الرطبة ليست بعيدة عن […]

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