2019/10/13 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية ياسين الياسري، مع سفير جمهورية صربيا لدى بغداد بالوف أوروش، العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب الياسري بزيارة السفير إلى مقر الوزارة، مؤكداً حرصه على تقوية العلاقات الثنائية ضمن أطر التعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار.

وناقش الياسري مع سفير جمهورية صربيا عدداً من الموضوعات التي تدخل في اهتمامات البلدين، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود الأمنية للحفاظ على السلم الدولي.

من جانبه أعرب سفير جمهورية صربيا عن سعادته للقاء وزير الداخلية، معرباً عن أمله في أن تشهد علاقات البلدين مزيداً من النمو والتطور.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري يؤكد لسفير صربيا لدى بغداد حرص العراق على تقوية العلاقات الثنائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري يؤكد لسفير صربيا لدى بغداد حرص العراق على تقوية العلاقات الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).