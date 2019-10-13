ترامب عن “نبع السلام”: هناك من يدفعنا للحرب

2019/10/13 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاحد، إن عدم تورط الولايات المتحدة في القتال العنيف على طول الحدود التركية غاية في الحكمة، مؤكدا أن هناك من يدفع لانخراط واشنطن في حروب الشرق الأوسط.وجاء ذلك في تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: “من الذكاء أن لا نكون منخرطين في القتال على الحدود التركية من أجل التغيير.أولئك الذين دفعونا خطأ إلى حروب الشرق الأوسط ما زالوا يدفعون لذلك.ليس لديهم أي فكرة عن القرار السيئ الذي اتخذوه.لماذا لا يطلبون إعلان الحرب؟”.

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