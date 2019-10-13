2019/10/13 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدم مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية برويز إسماعيلي، الاحد، استقالته من منصبه عبر حسابه بتويتر.

وغرد إسماعيلي على “تويتر”، وتابعته “كلكامش برس”، “أنهيت ألفي يوم من المسؤولية الثقيلة في منصب مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس”.

وأضاف، “سعيت أن أكون أمينا على النظام وإيران، وأن أكسب ثقة من انتخبه الشعب كعضو في فئة الصحفيين”، وتابع “أتقدم بالشكر للرئيس روحاني، متمنيا التوفيق لصديقي الكريم معزي، في مهمته الجديدة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول ايراني بارز يعلن استقالته من منصبه على تويتر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول ايراني بارز يعلن استقالته من منصبه على تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).