نقيب اصحاب الافران: لبنان غدا سيكون من دون خبز ووزير الاقتصاد يعيش في دنيا اخرى

2019/10/13 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أكد نقيب اصحاب الافران ​كاظم ابراهيم،​ أن لبنان غدا سيكون من دون خبز ووزير الاقتصاد منصور بطيش يعيش في دنيا اخرى.

وفي حديث اذاعي راى ابراهيم انه "لا احد من الدولة يسأل عن الناس ولا عن رغيف الخبز"، مشيرا الى" قيامه بدراسة منذ 5 سنوات وعلى وزير الاقتصاد الاطلاع عليها".انتهى

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