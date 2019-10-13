هل تشعر بالدوار في الكثير من الاوقات؟ اليك الاسباب

2019/10/13 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يمكن أن تتراوح الدوخة من الشعور بالضعف إلى الاضطراب الشديد في التوازن، والذي يجعل القيام بالأنشطة اليومية أمراً مستحيلاً، ويعاني حوالي 20% من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن الـ 60 من الدوخة، وتؤثر على أنشطتهم اليومية.

ولمعرفة اسباب الدوار اليك ابرز الاسباب:تحدث العديد من حالات الدوخة بسبب المشاكل التي تؤثر على آلية التوازن في الأذن الداخلية أو التهاب الأذن الوسطى.- انخفاض ضغط الدم.- الإصابة بالأنيميا.- انخفاض نسبة السكر في الدم.- الشعور بالتوتر والقلق.- اضطراب النوم والأرق.- اضطراب ضربات القلب.- الصداع النصفي.- الجفاف.انتهى

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