العدل توجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتثبيت موظفي ‏العقود على ملاكها

2019/10/13 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه وزير العدل فاروق امين الشواني، اليوم الاحد، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بتثبيت موظفي العقود على ملاك الوزارة وتوزيع القوى ‏العاملة بما يكفل سد النقص الخاص بالكوادر الوظيفية للدوائر ‏العدلية .



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وقال المتحدث الرسمي للوزارة ثائر الجبوري، في بيان تلقته "الغد برس"،ان "وزارة العدل خاطبت الامانة ‏العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية بكتاب رسمي للموافقة على ‏تثبيت كافة المتعاقدين في الوزارة والبالغ عددهم (631) متعاقد مع ‏احتساب خدمتهم التعاقدية خدمة للاغراض الوظيفية كافة ‏والاستفادة من خدماتهم بشكل امثل وضمن الدرجات الشاغرة ‏لحركة الملاك في الوزارة."‏

واضاف المتحدث الرسمي ان "الوزارة حريصة على انصاف هذه ‏الشريحة التي قدمت خدماتها للوزارة لرفد مسيرة العمل والارتقاء ‏بالخدمات العدلية".‏

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