2019/10/13 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس علاء عبد الحسين سلمان، اليوم الاحد، عن مباحثات أجريت مع شركة هنوا الكورية لإنشاء مشروع بناء 10 ألاف وحدة سكنية في المحافظة كمرحلة أولى من إجمالي 100 ألف وحدة سكنية ، تخطط الشركة لانشاءها في قضاء شط العرب شرق البصرة .

وقال رئيس المشاريع الدولية في الشركة سو مان آن، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "وبحكم وجودهم في العراق والخبرات والإمكانيات التي تتمتع بها الشركة فأنهم توجهوا إلى البصرة كونها العاصمة الاقتصادية للعراق فيما تأمل الشركة بالحصول على مشروع سكني بالرغم من وجود تنافس من قبل الشركات العالمية فيها".

من جانبه بين عضو مجلس محافظة البصرة رئيس لجنة السكن إن "الحكومة المحلية خلال الدورتين السابقتين كانت قد أعدت تصاميم لثلاث مدن سكنية في البصرة أحداها في قضاء شط العرب و بانتظار أن تقدم شركة هنوا التصاميم الخاصة بالمرحلة الأولى منه لما تمتلكه الشركة العملاقة من مؤهلات كبيرة".

يذكر إن شركة هنوا تأسست سنة 1967 في كوريا الجنوبية فيما قامت بإنشاء عدة مشاريع في دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية و السعودية و الكويت إضافة إلى مدينة بسماية السكنية في بغداد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار البصرة تكشف عن بناء 10 الاف وحدة سكنية من قبل شركة هنوا الكورية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار البصرة تكشف عن بناء 10 الاف وحدة سكنية من قبل شركة هنوا الكورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).