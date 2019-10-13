2019/10/13 | 17:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ميساء_المصري يقال السياسة تجمع الأعداء ..
كذلك يقال في علم السياسة القذرة الشعوب تمحى ضمن تصفية الأحقاد السياسية .
وعلى أرض الواقع دعكم من المزايدات والتصريحات الرنانة والمتناقضة والمتنافرة و المنددة من دول حليفة او عدوة او حتى من جامعة عربنا التي فقدت معنى أسمها .
نعود الى لب الحكاية عملية نبع السلام التركية على الأراضي السورية ومالها وما عليها , فلا أحد ينكر ان وجود دولة كردية سواء أكانت بحكم ذاتي او......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - أردوغان , ترامب : عزل السلام .. ونبع مؤمرات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كذلك يقال في علم السياسة القذرة الشعوب تمحى ضمن تصفية الأحقاد السياسية .
وعلى أرض الواقع دعكم من المزايدات والتصريحات الرنانة والمتناقضة والمتنافرة و المنددة من دول حليفة او عدوة او حتى من جامعة عربنا التي فقدت معنى أسمها .
نعود الى لب الحكاية عملية نبع السلام التركية على الأراضي السورية ومالها وما عليها , فلا أحد ينكر ان وجود دولة كردية سواء أكانت بحكم ذاتي او......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - أردوغان , ترامب : عزل السلام .. ونبع مؤمرات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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