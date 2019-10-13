ميساء المصري - أردوغان , ترامب : عزل السلام .. ونبع مؤمرات

2019/10/13 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري يقال السياسة تجمع الأعداء ..كذلك يقال في علم السياسة القذرة الشعوب تمحى ضمن تصفية الأحقاد السياسية .وعلى أرض الواقع دعكم من المزايدات والتصريحات الرنانة والمتناقضة والمتنافرة و المنددة من دول حليفة او عدوة او حتى من جامعة عربنا التي فقدت معنى أسمها .نعود الى لب الحكاية عملية نبع السلام التركية على الأراضي السورية ومالها وما عليها , فلا أحد ينكر ان وجود دولة كردية سواء أكانت بحكم ذاتي او......

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