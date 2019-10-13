مؤيد عبد الستار - انتفاضة الفقراء وحصون الخضراء

2019/10/13 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار الانتفاضة التي فجرها الشباب الثائر في بغداد هزت عروش الفاسدين القابعين خلف حصون الخضراء .هؤلاء الذين يحتمون باسوارهم العالية وجلاوزتهم الذين أعـدّوا حمام دم للشباب وقاموا بمجزرة راح ضحيتها مئات الشهداء من الشباب والاف الجرحى باطلاق الرصاص الحي عليهم من البنايات المحيطة بساحة التحرير والطيران والمناطق الاخرى التي تظاهروا فيها .المضحك المبكي ان السلطات القابعة في الخضراء تقول انها لاتعلم من......

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